Daran starben rund 15 Füchse in Bad Wildbad

1 Im Frühjahr grassierte bei den Füchsen in der Region Bad Wildbad die Staupe. Etwa 15 tote Tiere wurden gemeldet. Foto: © ondrejprosicky - stock.adobe.com

Das Landratsamt Calw meldet vermehrte Todesfälle im Bereich Bad Wildbad. Nach Untersuchungen an zwei Tieren steht jetzt die Ursache fest.









Etwa 15 tote Füchse wurden in diesem Frühjahr im Bereich Bad Wildbad gefunden. Das teilt das Landratsamt Calw auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Vor allem Anfang März gab es fast täglich Funde zwischen dem Sommerberg und dem Bad Wildbader Kurpark. Viele Anzeichen deuteten auf die Staupe hin. „Es wurden zwei Füchse zur Untersuchung gebracht. Sie waren beide an Staupe erkrankt und litten zudem an einer Infektion mit Lungenwürmern“, teilt Marie Lindenberger, beim Landratsamt zuständig für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, nach Rücksprache mit der Abteilung Verbraucherschutz und Veterinärdienst mit.