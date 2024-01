Die Kindertagesstätte am Kopsbühl in Villingen profitiert von Landesförderprogramm und kann dadurch Gruppen erweitern und Räume umbauen.

Als erste geförderte Umbau- und Sanierungsmaßnahme wurde die Gruppenerweiterung in der Kindertagesstätte Kopsbühl abgerechnet, teilt die Stadtverwaltung VS mit.

Die Kindertagesstätte am Kopsbühl betreute bis 2021 fünf Gruppen in den damals bestehenden Räumen. Aufgrund des steigenden Betreuungsbedarfes wurden neun zusätzliche Plätze für Kinder über drei Jahren sowie ein zusätzlicher Platz für Kinder unter drei Jahren eingerichtet.

Auch umstrukturiert

Hierfür wurde der Werkraum zu einem Gruppenraum sowie zwei Nebenräume zu einem dazugehörigen Schlafraum umgebaut. In diesem Zuge wurde der Sanitärbereich saniert und umstrukturiert und mit einem zusätzlichen Wickelbereich, einer Dusche und einem WC für Kleinkinder ausgestattet. Angrenzend an den Sanitärraum wurde ein neuer Raum für die Hauswirtschaftskraft geschaffen.

So sieht ein umgebauter Gruppenraum in der Kita Kopsbühl in Villingen aus. Foto: Stadt VS/Madlen Falke

Die Sanierungsarbeiten beinhalteten den Umbau und der Sanierung der Toilettenanlagen, den Austausch alter Bodenbeläge durch neue Linoleumböden, Malerarbeiten, Ertüchtigung des Blitzschutzes und eine neue LED-Beleuchtung. Die Maßnahmen wurden bis Sommer 2023 durchgeführt und werden nun gegenüber dem Fördermittelgeber abgerechnet, zeigt die Stadt in einer Pressemitteilung weiter auf.

Die Kosten

Der Umbau der Kindertagesstätte Kopsbühl am Schäfersteig in Vilingen kostete knapp 100 000 Euro. Der Bund überweist hierfür an die Stadt eine finanzielle Förderung in Höhe von 12 100 Euro. Dies sind circa zwölf Prozent der verausgabten förderfähigen Mittel.

Weitere Kitas gefördert

Ebenso wird als Förderprojekt der Anbau an die Kindertagesstätte der Hochschule Polizei in Schwenningen mit dem Förderträger abgerechnet werden. In den Jahren 2020 und 2021 gewährt der Bund den Ländern und Gemeinden im Rahmen des Konjunktur- und Krisenbewältigungspakets zur Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie Finanzhilfen für Investitionen in Tageseinrichtungen und zur Kindertagespflege für Kinder von der Geburt bis zum Schuleintritt. Zur Finanzierung stellt der Bund dem Land Baden-Württemberg insgesamt 136,5 Millionen Euro zur Verfügung.

Die Stadt Villingen-Schwenningen stellt im Rahmen dieses Programms insgesamt vier Förderanträge für die Kindertagesstätte Am Ziegelbach, Kindertagesstätte Deutenberg, Kindertagesstätte Kopsbühl und die Kindertagesstätte Hochschule Polizei. Insgesamt fördert der Bund in VS die verschiedenen Sanierungs-, Umbau- und Ausstattungsmaßnahmen dieser vier Kitas mit einem Investitionsvolumen von zusammen gut 5,7 Millionen Euro.

Der Stadt Villingen-Schwenningen wurden für diese vier Kitas insgesamt eine finanzielle Förderung von knapp 800 000 Euro zugesagt.