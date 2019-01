VS-Villingen. Zum Zusammenstoß zweier Autos mit einem Gesamtschaden von rund 6000 Euro ist es am Mittwoch gegen 12.20 Uhr an einer Einmündung in der Villinger Südstadt gekommen. Ein 18-Jähriger fuhr auf der Hans-Thoma-Straße und bog an der Einmündung in die Grimmelshausenstraße in einem weiten Bogen nach rechts ab. Hierbei kollidierte er mit dem Nissan Micra einer 27-jährigen Fahrerin. Durch den Unfall entstand an den beiden Autos ein Schaden von insgesamt rund 6000 Euro, teilt die Polizei mit.