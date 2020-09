Villingen-Schwenningen Zinser lädt zum Shoppen ein

Villingen-Schwenningen - "Wir haben eine Vision, mit der wie hier antreten. Und diese lautet 'Zinser leben, Zinser erleben'." Mit diesen Worten begrüßte Zinser-Geschäftsführer Christian Klemp die Gäste vor dem Eingangsportal des neuen Modehauses in Schwenningen. Mit der achten Filiale des Familienunternehmens will Zinser den Standort Schwenningen "stärken". Gerade der Lock down habe gezeigt, was es bedeutet, wenn Innenstädte leer sind, begründet der Geschäftsführer die Investition in der Neckarstadt.