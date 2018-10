Villingen-Schwenningen Wirtsehepaar verprügelt

Der seit Jahren an einer Psychose erkrankte 56-jährige Mann war bereits viele Jahre seines Lebens, auch wegen Schwerkriminalität, in einer Psychiatrie weggesperrt. Aufgrund seiner Erkrankung gilt er als schuldunfähig.

Es folgten Zeiten in Freiheit, die dann wieder in einem psychiatrischen Krankenhaus endeten. Nach seiner letzten Entlassung im vorigen Jahr kam es zu mehreren Polizeieinsätzen in der Wohnung, in der er zusammen mit einer Freundin lebte. Aufgrund einer einstweiligen Verfügung des Amtsgerichts musste er dort ausziehen und bekam ein Kontaktverbot auferlegt.

Anfang Mai dieses Jahres kehrte er in dem Imbiss ein, um eine Pizza zu verzehren. Bezahlen wollte er aber nicht. Als die 60-jährige Wirtin, die zu diesem Zeitpunkt alleine hinter dem Tresen stand, ärgerlich wurde, schlug er sie zu Boden. Ihrem 51-jährigen Ehemann, der aus dem Obergeschoss zu Hilfe eilte, verpasste er mit einem Faustschlag ein "Veilchen". Er sei Reichsbürger und müsse nicht bezahlen, habe er gerufen, und ihn als "Scheißtürken" bezeichnet, berichtete der 51-Jährige.