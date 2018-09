Villingen-Schwenningen Wilhelmspflege geht in die Planung

VS-Schwenningen. Die Kindertagesstätte Wilhelmspflege soll für rund 3,85 Millionen Euro am jetzigen Standort an der Metzgergasse neu gebaut werden. Um in die Planung einsteigen zu können, sind externe Planungsleistungen notwendig, wie aus der Sitzungsvorlage des Technischen Ausschusses hervorgeht. Das städtische Gremium tagt am Dienstag, 11. September, 17.15 Uhr, im Schwenninger Rathaus.