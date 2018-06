Villingen-Schwenningen Wiha Panthers haben einiges zu tun

VS-Schwenningen. Nur wenn die Wiha Panthers einige Auflagen der Liga erfüllen, erhalten sie nach ihrem sportlichen Aufstieg die Lizenz und damit die Spielerlaubnis in der höheren Spielklasse. Bezüglich dieser Auflagen, aber auch angesichts anderer Aufgaben, die das kommende Jahr mit sich bringt und bringen wird, sieht es laut Holger Rohde sehr gut aus. "Eine Arbeitsgruppe mit bis zu zehn Personen trifft sich einmal wöchentlich, um alles in die Wege zu leiten, was jetzt nötig ist und was später für einen reibungslosen Ablauf in der höheren Liga vorgeschrieben ist. Das sind mehrstündige, professionelle Treffen mit Tagesordnung, bei denen jedes Detail besprochen wird", berichtet der Funktionär.

Eine der von dem Verband geforderten Auflagen ist das Installieren einer Panthers-Geschäftsstelle. Damit verbunden müssen beim Verband auch die Arbeitsverträge der frisch geschaffenen Posten des Geschäftsstellenleiters sowie des Jugendkoordinators eingereicht werden. Letzteres übernimmt Boyko Pangarov, Geschäftsstellenleiter wird Holger Rohde selbst.

"Die Leute verwechseln das gerne mit dem Geschäftsführer der Basketball Villingen-Schwenningen GmbH. Das ist aber weiterhin Georg Zacek. Ich bin bei der GmbH angestellt, die ihrerseits aus Haftungsgründen die Lizenz per Nutzungsüberlassungsvertrag vom Basketballverein Villingen-Schwenningen erhält", klärt Rohde die internen Strukturen auf.