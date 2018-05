Basketball Wiha Panthers: ProB-Lizenz mit Auflagen

Die Panthers-Verantwortlichen haben also aus den Fehlern des Vorjahres, als die Lizenz verweigert worden war, die Lehren gezogen. "Dies lag vor allem auch an sechs Unterstützern um Volker Kübler und Susanne Herrmann, die in Sachen Lizenzantrag sehr gute Arbeit abgeliefert haben. Dies gilt auch für die Verantwortlichen des BV Villingen-Schwenningen", stellt Holger Rohde klar, dass es ohne diese Hilfe in der kommenden Runde nicht zu echten Krachern kommen würde. Dann werden Teams wie Bayern München II (auf unserem großen Bild Karim Jallow, links) oder Bayer Leverkusen versuchen, in der "Deutenberghölle" zu punkten. Allerdings erfolgt die Staffeleinteilung der ProB in die Gruppen Nord und Süd erst im Laufe der kommenden Wochen.