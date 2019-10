Villingen-Schwenningen Werner Rottler wird Ehrenobermeister

Schon im Alter von 15 Jahren war für Werner Rottler klar: Er will Schornsteinfeger werden. Ein Beruf an einer Maschine, ohne Menschenkontakt, das wäre nie etwas für ihn gewesen, erklärt er. "Ich habe die Vielfalt des Berufs bei meinem dreieinhalb Jahre älteren Bruder gesehen. Und das wollte ich auch", sagt Rottler. Seit 40 Jahren brennt er für sein Handwerk. Nun wird ihm beim Landesinnungsverbandstag in Konstanz eine ganz besondere Ehre zuteil. Denn in der 100-jährigen Geschichte der Schornsteinfegerinnung für den Regierungsbezirk Freiburg wird die Auszeichnung erst zum dritten Mal vergeben.

"Die Freude darüber ist natürlich sehr groß, auch wenn ich eigentlich nicht so ehrenkäsig bin", sagt Rottler, und lacht. Ihm sei es in all den Jahren seines ehrenamtlichen Engagements für Innung und Verband immer um die Sache gegangen. Er habe sich auf Bundesebene für die Gewerkschaft eingesetzt und beispielsweise 1990 die Verbände von West und Ost zusammengeführt. "Ab 2020 werden wir wohl das bislang einzige Handwerk sein, in dem flächendeckend – Ost wie West, Frau und Mann – tariflich gleich bezahlt wird", sieht Rottler die Früchte seines Engagements und das vieler Mitstreiter. Gleichzeitig fordert er aber auch die Politik auf, das Handwerk im Allgemeinen zu unterstützen. "Wir können nicht nur ein Studium fördern. Wir brauchen auch ausgebildete Handwerker – egal ob Schornsteinfeger, Flaschner oder Elektriker."

Die Übergabe der Urkunde wird am Freitag im Bodensee-Forum in Konstanz erfolgen. "Das ist natürlich nur ein Teil der Veranstaltung, zu der meines Wissens nach rund 250 Gäste angemeldet sind", berichtet Rottler. Für den Schornsteinfeger wird sich durch diese Auszeichnung aber nichts ändern, wie er betont. "Ich bin immer noch selbstständig, weiterhin Innungsmitglied und werde für viele Kunden da sein." Was sich allerdings tatsächlich in Zukunft ändern könnte: "Die Ehrenmitglieder können auch nach ihrem Ruhestand um Rat oder Tat gefragt werden. Das ist kein Muss, aber falls es so kommt, bin ich gerne dazu bereit."