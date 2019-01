Villingen-Schwenningen "Wer wird Millionär?": 250.000 Euro abgeräumt

Von dem Geld will die Volleyball-Trainerin übrigens ihre Eltern in den Urlaub schicken. Sie seien Gastarbeiter aus Kroatien gewesen und hätten bisher nur die A 8 bis nach Salzburg und dann nach Kroatien gesehen, verriet sie. Mit viel Herz, Mut und schließlich einem großen Gedicht überzeugte Michaela Barisic aus VS ein Millionen-Publikum.