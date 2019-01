Hüfingen/VS Zwei von der Baar bei "Wer wird Millionär?"

Außerdem, so sagt er im Gespräch, habe er nicht erfahren, wie viele Leute im Publikum mit abgestimmt haben: "Das wurde rausgeschnitten. Was, wenn jetzt nur 37 von 200 Gästen abgestimmt haben? Deshalb habe ich mich dagegen entschieden. Das schwierigste im Anschluss an die Aufzeichnung der Sendung: "Kein Wort darüber zu verlieren. Das war ja bereits im Dezember", sagt Scholz. Jetzt, etwa vier Wochen danach, habe er ein gutes Gefühl: "Der Realisierungsprozess schreitet voran und ich habe ganz viele positive Rückmeldungen erhalten. Mein Handy wäre fast geplatzt." Unter den Gratulanten auch viele aus der Heimat Mundelfingen, aber auch die Bankberaterin, die mit dem Umgang der Summe helfen möchte. In dieser Hinsicht ist Scholz entspannt. Er will seine Masterarbeit schreiben, ein wenig herumreisen. "Was soll ich groß ändern? Es reicht nicht, um sich zur Ruhe zu setzen. Ich werde normal weitermachen und habe die Sicherheit in der Hinterhand." Einen Teil will er als "Spielgeld" für private Projekte nutzen, der Rest werde angelegt.

Auch den vorherigen Verlauf der Sendung meistert Scholz souverän. Er wirkt entspannt, obwohl seine Pulsuhr am Handgelenk etwas anderes sagt: "111 zeigt sie gerade an", erklärt er Moderator Günther Jauch noch vor der ersten Frage. Die Nervosität scheint allerdings laut Pulsmesser nicht wirklich zu steigen, sie geht sogar nach unten. Zumindest vorerst. Erst bei den höheren Beträgen geht sie wieder hoch. Für 250.000 Euro wollte Jauch wissen: "Welcher in Deutschland einst als Plage bekämpfte Nager ist mittlerweile akut vom Aussterben bedroht? Feldhamster, Wanderratte, Siebenschläfer oder die Rötelmaus. Der 31-Jährige tippt auf den Feldhamster, entscheidet sich dann aber, einen Bekannten anzurufen, fragt zudem einen Zuschauer im Studio. Beide bestätigen den Feldhamster. "Wir sind ja beim Zocker-Special. Ich nehme den Feldhamster." Scholz entscheidet sich dafür – und liegt richtig.

Erste acht Fragen nimmt Scholz in Windeseile mit

Der Puls geht hoch auf 140. Hochleistungssport. Jauch, dem eine ähnliche Uhr gebracht wird, tingelt mit einem Puls von um die 80 durch die Sendung. "Anfangs gibt es eine gewisse Anspannung, das ist klar. Aber ich hatte sicher beim Busfahren auch Momente, in denen mein Puls entsprechend hoch ist. Ich hätte durchaus noch länger sitzen bleiben können", sagt Scholz.

Die ersten acht Fragen nimmt er übrigens in Windeseile mit, so wie auch seine Eintrittskarte auf den heißen Stuhl der Sendung: "Benennen sie – ­in Fahrtrichtung blickend –­ auf einem Schiff den vordersten und hintersten Teil sowie die linke und rechte Seite" – so die erste Herausforderung. "Bug, Heck, Backbord, Steuerbord". Scholz löst in 3,21 Sekunden.