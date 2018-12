Villingen-Schwenningen Weitere Festnahme nach Drogen-Razzia

Insgesamt sitzen nach der Aktion, bei der VS im Mittelpunkt stand, sieben Personen aus dem arabischen Raum in Untersuchungshaft. Gegen sechs von ihnen, laut der Pressesprecherin zwischen 21 und 37 Jahre alt, erließ das Amtsgericht Villingen-Schwenningen direkt im Anschluss an die Razzia Haftbefehl. Ein weiterer vorläufig Festgenommener wurde damals wieder auf freien Fuß gelassen.

Drogen im Kilobereich

"Die Ermittlungen sind nahezu abgeschlossen", so Groenewald. Der Verdacht, dass "Betäubungsmittel im Kilobereich" aus dem europäischen Ausland nach Deutschland geschmuggelt und in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz weiter verkauft wurden, habe sich demnach bestätigt. Da es bei der Angelegenheit einen Bezug zur Grenze gebe, sei die Zollfahndung die zuständige Ermittlungsbehörde. Aufgrund des "großen Ermittlungskomplexes" habe es einige Zeit gedauert, bis die Beamten des Zollfahndungsamtes alle Beweise zusammentragen konnten. Der Sachverhalt wird voraussichtlich in den kommenden Wochen der Staatsanwaltschaft Konstanz übergeben, die die Ermittlungen im Frühjahr 2018 angeleiert hatte. Wann es zu einer Anklage gegen die Beschuldigten kommt, sei jedoch noch nicht abzusehen, so Groenewald.