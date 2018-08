Villingen-Schwenningen Zoll zerschlägt Rauschgift-Bande

Der Zugriff, über den der Schwarzwälder Bote exklusiv berichtet hatte, sorgte für großes Aufsehen im Stadtgebiet. Allein in Villingen und Schwenningen wurden fünf Objekte – in der Warenburgstraße, Bertholdstraße, Schösslegasse, Dauchinger Straße und Zimmerstraße – von zahlreichen Beamten der Zollfahndung und der Landes- sowie Bundespolizei. Zudem gab es, nach Observationen vom Gebäude der Sparkasse aus, einen Zugriff in der Paradiesgasse, bei dem drei Personen festgenommen wurden.

Die Razzia in Villingen-Schwenningen: