Villingen-Schwenningen War Feuerteufel wieder am Zündeln?

Zuvor hatten mehrere Autofahrer, die auf der Bundesstraße unterwegs waren, den Brand gesehen und daraufhin den Notruf gewählt. Allerdings sei aufgrund des dichtes Geästes zwischen Bundesstraße und Gartenhütte zunächst nicht klar gewesen, was genau brennen würde. Mit einem kompletten Löschzug und 25 Kräften rückte schließlich die Feuerwehr mit den Abteilungen Schwenningen, Weigheim und der Löschgruppe Mühlhausen an, um die meterhohen Flammen mit Löschangriffen von mehreren Seiten einzudämmen. Bis 6.30 Uhr dauerten die Löscharbeiten, doch auch am nächsten Morgen steigt weiterhin Rauch aus dem verkohlten Resten des in holzbauweise errichtete Gartenhaus auf.

Auf diese blicken am nächsten Morgen die Besitzer. "Das war ein Schock", erzählt eine Frau vor Ort gegenüber unserer Zeitung. Vor der Anlage ist nichts mehr übrig geblieben, nachdem ihr Schrebergarten-Traum in Flammen aufging. Wie es dazu kommen konnte, ist den Besitzern ein Rätsel. "Die ganzen Jahre hatten wir unsere Ruhe hier und jetzt das!"­ Dass in den vergangenen Jahren ein Feuerteufel umgeht, der es insbesondere auf Gartenhütten abgesehen hat, ist ihnen neu.