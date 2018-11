Villingen-Schwenningen VS-Rathaus: Das Tauziehen geht weiter

Villingen-Schwenningen. Kopfschüttelnd verfolgt der noch amtierende Bürgermeister Tuningens, frisch erholt vom Urlaub am ägyptischen Nil, die Diskussionen in der Doppelstadt. Das Gerücht, wonach Roth die Mangin-Pläne komplette kippen wolle, hält sich hartnäckig und wird immer wieder auf neue Weise hochgekocht. Schon im Wahlkampf war es am Ende das Top-Thema, das sein Kontrahent Jörg Röber gegen Roth auf den Tisch gebracht hat. Röber schrieb den Ruf nach einer Verschiebung der Sondersitzung, in welcher der Grundsatzbeschluss für die Verwaltungszusammenführung auf dem Mangin-Areal fallen sollte, klar Roths Lager und der CDU zu. In einem eigens initiierten Pressegespräch betonte er, dass man die in Aussicht gestellte Förderung in Höhe von 13 Millionen Euro nicht "fahrlässig gefährden" dürfe und sagte, genau das könne durch eine zeitliche Verschiebung passieren. Doch klar ist, laut städtischer Pressestelle, die nach der Wahl nun wieder originär in Röbers Zuständigkeitsbereich zurückgekehrt ist: "Die Fördergelder sind durch eine spätere Beschlussfassung nicht in Gefahr", so Pressesprecherin Madlen Falke auf Nachfrage. Mit der vergangene Woche beschlossenen zeitlichen Verschiebung der Gemeinderatssitzung also wurden die Fördergelder keineswegs aufs Spiel gesetzt.

Doch das Gerücht, Roth wolle die Zentralisierung auf dem Mangin-Areal verhindern, hält sich trotzdem. Zumal die Verwaltung die Verschiebung der Sitzung damit begründet hat, dem künftigen Stadtoberhaupt entsprechenden Gestaltungsspielraum geben zu wollen.

Dabei sei es, so Roth, überhaupt nicht sein Ansinnen, die Mangin-Pläne komplett zu kippen. Auch er befürworte die Zentralisierung der Verwaltung auf dem Mangin-Areal, wenn sie sich wie erwartet bezahlt mache, "ich habe nie gesagt, dass ich Mangin kippen will". Aber die Zahlen dazu, eine genaue Auflistung der erwarteten Einsparungen, müssten nun eben einmal auf den Tisch gebracht werden und als solide Entscheidungsgrundlage dienen. Und wenn ihm eine Bürgerbefragung zum Mangin-Areal vorschwebe, dann wähle er eben ganz bewusst die Formulierung "Bürgerbefragung" und nicht Bürgerentscheid. Ein Fragebogen in jeden Haushalt sei vermutlich nicht das richtige Mittel dieser Bürgerbefragung, vielleicht aber eine Versammlung – oder gar ein Stand auf dem Markt, an dem man mit den Menschen rede. "Die Leute antworten einem, wenn man sie fragt!", ist er überzeugt. Herauskitzeln will er dabei nicht, ob die Villingen-Schwenninger für oder gegen die Verwaltung auf dem Mangin-Areal sind, sondern er will wissen, was für sie in den Rathäusern in Villingen und Schwenningen bleiben muss. Wichtig sei, welchen Service Bürger benötigen, welche Anlaufstellen sie vor Ort unbedingt wünschen. "Ich will auf jeden Fall, dass die Leute kurze Wege haben" – und auch die Diskussion um die digitalen Angebote der Verwaltung kam in seinen Augen im Zuge der Mangin-Diskussion bislang zu kurz. "Mit dem neuen Rathaus geht ja auch die Digitalisierung einher, wir müssen schauen, was schon da ist und noch zu machen ist", erklärt Jürgen Roth im Gespräch mit unserer Zeitung.