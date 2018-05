VS-Villingen. Das Kommunale Kino Guckloch, Kalkofenstraße 3, Villingen, zeigt am Mittwoch, 9. Mai, 20.15 Uhr, die französische Komödie "Cherchez la Femme – Voll verschleiert" von Sou Abadi. Die Studenten Armand und Leila sind seit längerem ein Paar und planen einen Studienaufenthalt in den USA. Doch Leilas Bruder Mahmoud ist tief religiös und will nicht, dass seine Schwester eine Beziehung mit einem Nicht-Muslim führt. Um weiterhin mit Leila zusammen sein zu können, ersinnt Armand einen Plan: Er absolviert einen Crashkurs in Sachen Islam, verkleidet sich als voll verschleierte Muslima und gibt sich als Studienkollegin von Leila aus.