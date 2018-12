Villingen-Schwenningen Viel mehr als nur Theater

Wer in einer der Gemeinden die Begeisterung der Kinder miterlebte, die sie während dem Proben und der Aufführung der Geschichte von Jesu Geburt haben, versteht den Erfolg, welcher von den Krippenspielen ausgeht. In der Franziskusgemeinde lief die Feier unter dem Motto "Der heilige Franziskus von Assisi erzählte die Geschichte von der Krippe". Auch für die beiden Organisatorinnen Gabriele Speck als Koordinatorin der Seelsorgeeinheit und Maria Untenberger in der Rolle des Franziskus galt die Devise die Faszination des Weihnachtsfestes lebendig werden zu lassen.

Alle Akteure, die sich an den diversen Krippenspielen in den Pfarrgemeinden der Seelsorgeeinheit beteiligten, erhielten zum Andenken an ihren Auftritt einen aus Olivenholz geschnitzten Stern aus Bethlehem. Die beiden Seelsorger Michael Schuhmacher und Andreas Schulz brachten die Sterne von ihrer letzten Israelreise im November mit. Auch die Messfeiern und Christmetten am Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag nutzten Tausende von Gläubigen, um dem Geist von Weihnachten ganz nahe zu sein.