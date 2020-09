Villingen-Schwenningen Verwilderte Katzen sind großes Problem

Spinnen eher Privatsache

Wer wen sucht, das erfährt auch häufig die Polizei über Anzeigen der Besitzer. Doch wenn es um gefährliche Schlangen geht, die sich plötzlich auf Terrassen sonnen oder Taranteln, die in Bananenkisten herumkrabbeln, dann wird das Lagezentrum eingeschaltet und Experten werden kontaktiert. Der "Freund und Helfer" kennt jedoch seine Grenzen. Der Hinweis eines Facebook-Nutzers, dass Polizeibeamte auch ausrücken, zu groß geratene Spinnen mit einem Netz einfangen und aus in Panik geratenen Haushalten entfernen, verweist Jörg Kluge, Sprecher aus dem Polizeipräsidium Konstanz, in den Bereich der Märchen: "Fake News, das machen wir natürlich nicht." Wenn Tiere ausreißen oder ausgesetzt werden, dann bekommt auch die Stadt immer wieder Anrufe. Oft geht der Weg direkt ins Kreistierheim nach Donaueschingen, erläutert Oxana Brunner, Pressesprecherin der Stadt VS, vor allem dann, wenn Chip oder Halsband fehlen. Können die Besitzer nicht ermittelt werden (weder über Anrufe bei der Polizei noch Vermisstenanzeigen), bleiben die Tiere in Gewahrsam, bis sie vermittelt werden. Die Stadt trägt für diese Zeit die Kosten, es sei denn, die Tiere werden wieder abgeholt, dann gehe die Rechnung an die Halter.