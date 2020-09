Villingen-Schwenningen "Katzenflut" stellt Tierheim vor Herausforderung

"Wir sind übervoll und nur noch am Rödeln", schildert sie die angespannte Lage. Die oft kranken Katzen werden aufgepäppelt. Damit reißen die Tierarzt-Kosten ein Riesenloch in die Kasse des Heims. Viele Tierschutzvereine finanzieren ergänzend je nach ihren Möglichkeiten zusätzlich zur Kastration der Tierheimtiere auch die Kastration frei lebender Katzen. Private Halter müssen bei Katern etwa zwischen 80 und 85 Euro einkalkulieren, bei Katzen sind es um die 140 Euro.

Kastrationspflicht gefordert

Der Kampf gegen die Katzenflut ist nicht unproblematisch, weil sich der Irrglaube halte, "Kastrationen führten zu Verhaltensauffälligkeiten und Katzen müssten wenigstens einmal in ihrem Leben Junge haben". Die Folgen erörtert Nadine Vögel an einem Rechenbeispiel: Eine Katze werfe in guten Jahren zwei Mal im Jahr und da mit an die 20 Babies. "Wenn wenigstens die Besitzer ihre Tiere konsequent kastrieren ließen, hätten wir dieses Problem nicht."

Die einfachste Lösung sei eine Katzenschutzverordnung, die eine Kastration und Registrierung der Tiere vorsieht, bekräftigen Vögel und Theresia Lydia Schonhardt, zweite Vorsitzende des Tierschutzvereins VS. "Jede Kommune könnte eine solche Verordnung erlassen, die für alle Kater und Katzen gelten soll." So wie es zum Beispiel die Stadt Schramberg gemacht hat. Eine Petition mit dem Ziel einer solchen Verordnung wurde im November 2019 gestartet. Bislang kamen 1820 Unterschriften zusammen, bis zum 1. November müssen 1900 Unterschriften erreicht sein. Dann sollen die ausgefüllten Listen an Sven Hinterseh übergeben werden. Mit der Hoffnung, dass der Landrat eine entsprechende Empfehlung an die Kommunen und Gemeinden im Kreis abgibt. Denn nur sie können Verordnungen erlassen.