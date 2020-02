Villingen-Schwenningen Umstrittene Tablette Cytotec am Schwarzwald-Baar-Klinikum im Einsatz

Im Schwarzwald-Baar Klinikum seien - wie auch in der Helios-Klinik in Rottweil - bislang noch nie negative Erfahrungen damit gemacht worden. Während die Helios-Klinik die künftige Vorgehensweise prüfen will, sagt die Pressesprecherin des Schwarzwald-Baar-Klinikums, Sandra Adams: "Zum aktuellen Zeitpunkt sehen wir keinen Anlass, das Vorgehen zu ändern, werden aber die aktuelle Entwicklung weiter beobachten." Cytotec war in die Kritik geraten, weil das Medikament eigentlich als Magenmedikament zugelassen ist und es in seltenen Fällen zu schweren Komplikationen kommen kann. Es wird in vielen Kliniken in Deutschland zur Geburtseinleitung verwendet.