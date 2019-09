Villingen-Schwenningen Tödliches Drama: Sturmgewehr im Internet gekauft

Demnach war ein 23-Jähriger, der in Tuttlingen wohnte, gemeinsam mit seiner Freundin aus Villingen-Schwenningen in den Wald gefahren – in seinem roten Skoda Fabia transportierte er eine Waffe, die dem jungen Mann wenig später zum tödlichen Verhängnis werden sollte.

An einem Waldparkplatz traf das Pärchen auf einen 22-jährigen Arbeitskollegen des Waffenbesitzers. Gemeinsam war man verabredet, um das Schießeisen zu testen. Doch dies endete in einer Tragödie. Als der Ältere dem Jüngeren die Waffe übergeben möchte, kam dieser wohl versehentlich an den Abzug. Es löste sich eine ganze Schusssalve – zahlreiche Geschosse trafen den Tuttlinger innerhalb von Sekunden in Bauch sowie Oberkörper und verletzten ihn tödlich. Der Schütze flüchtete zunächst, kam dann aber an den Tatort zurück und ließ sich widerstandslos festnehmen. Anschließend führte er die Beamte in seine Wohnung nach Bad Dürrheim und übergab ihnen die Waffe.