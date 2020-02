Villingen-Schwenningen Spielwiese für Hunde trifft auf Skepsis

Es sei doch kein Hexenwerk, eine solche Fläche zu planen, konterte Olaf Barth von der AfD. Es brauche lediglich eine Fläche mit ein paar Sitzbänken. Eine Hundezone bringe Menschen zusammen und sei beispielsweise in Wien eine Bereicherung für die Stadt, schilderte er seine Beobachtungen. Und in ganz Villingen-Schwenningen herrsche die Anleinpflicht, nur wer in den Randgebieten wohne, dürfe seinen Hund frei laufen lassen.

In fünf Minuten könne jeder eine Fläche im Außenbereich erreichen, entgegnete Helga Baur von den Grünen. Karl-Henning Lichte von den Freien Wählern gab zu, es mit der Anleinpflicht bei seinen zwei Vierbeinern nicht so ernst genommen zu haben. Ein Hundepark sei eine tolle Sache, aber es stelle sich die Frage, ob die Stadt dies brauche. Für den SPD-Fraktionsvorsitzenden Edgar Schurr ist die Antwort ein klares Nein. Es gebe Hundevereine, die Plätze bereitstellen, auf denen die Tiere toben können.

Mit 13 Ja-Stimmen schloss sich der Ausschuss dem Vorschlag der Stadt an, von der Verfolgung des Projekts abzusehen, für das sich nur zwei Mitglieder aussprachen. Nun wird am Mittwoch im Gemeinderat bei der Sitzung ab 17.20 Uhr in der Neckarhalle in Schwenningen die endgültige Entscheidung getroffen.