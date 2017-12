Villingen-Schwenningen "Seid nicht traurig, ich bin’s auch nicht"

Vor dem Hintergrund dieser Niederlage war es für die 28-Jährige zuletzt schwer, zu sehen, wie ihre Freunde und Bekannten mitfieberten und sich Runde für Runde mit ihr freuten: "Viele wussten nicht, dass die Show schon lange abgedreht ist. Sie haben mir die Daumen gedrückt und wussten nicht, dass es für mich nicht reichen wird."

Traurig war Zerbo tatsächlich nach ihrer Zeit bei "The Taste", jedoch nicht wegen des Ausscheidens. "Ich war vier Wochen lang richtig down. Ich würde jedem Hobbykoch raten, bei der Show mitzumachen. Es ist die schönste Erfahrung, die man machen kann. Alles ist echt, alles authentisch. Niemand wird in eine Rolle gezwungen und jeder darf sagen, was er denkt", erzählt die Köchin.

Ihre Freunde und Fans möchte Zerbo dennoch trösten: "Seid nicht traurig. Ich bin es auch nicht. Mein wahrer Gewinn waren die Erfahrungen, das neue Wissen, die neuen Freunde und Connections – ach, die ganze Zeit, die ich mitgenommen hab’."

Aussagen wie die der Juroren Alexander Herrmann ("Das war wirklich Sterneküche") oder Trettls ("Sie ist eine Kochgöttin. Ich kenne keine Frau, die so gut kocht wie sie") könne ihr niemand mehr nehmen – das Siegergeld von 50 000 Euro hingegen wäre irgendwann weg gewesen, sagt die 28-Jährige und lacht. Hinzu komme: "Als Nichtgelernte musste ich vieles mit Passion wettmachen. Die braucht es beim Kochen. Und das alles hat mich darin bestätigt, dass ich die Passion habe."

Die Lehre: Perfektionismus ist eben nicht immer alles

Nicht jeder Mensch hat auf die Frage, was man in bestimmten Situationen fürs Leben gelernt hat, eine Antwort. Luisa Zerbo schon: "Wenn ich zum Beispiel keine goldenen Löffel bekommen habe, hab’ ich Roland Trettl gefragt, was ich besser hätte machen können. Er meinte aber, ich solle mir keine Sorgen machen, es sei perfekt gewesen. Perfektionismus ist schön und gut. Man muss aber lernen, mit dem Geschafften zufrieden zu sein – vielleicht übersieht man, dass schon alles richtig so ist."

Nun, nach "The Taste", möchte die Schwenningerin erst so richtig loslegen. Mit den anderen Kandidaten plant sie gemeinsame Veranstaltungen nach dem Vorbild der "Löffelbande", die sich aus dem 2016er-Jahrgang gebildet hat. Im Juli hat sie bei einem Eventkochen mit Trettl mitgewirkt ("Das war ganz toll") und eine Modelagentur sei auch bereits auf sie zugekommen. Ein Kochbuch ist in Arbeit, ein Backbuch geplant.

In naher Zukunft möchte sich Zerbo auf ihr Café im "Da Gino" und "mein Markenzeichen, die Macarons" konzentrieren. "Zuletzt haben mir viele vieles vorgeschlagen. Ich werd’ aber machen, was mir gefällt und was ich machen will." Das klinge vielleicht egoistisch. "Ich glaube aber, dass viele Leute glücklicher wären, wenn sie das tun würden, was sie wollen."