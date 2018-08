Villingen-Schwenningen Schwenninger freuen sich auf Schlemmerfest

Genau diese Vielfalt an Essen lobt auch Max Heichele, welcher ebenfalls am Wochenende dabei sein wird. Voller Vorfreude sind Clarissa Nauditt und Alexander Ernst. Schon seit geraumer Zeit erwarten sie den Start der Tour: "Wir haben uns den Termin schon im Kalender vorgemerkt."

Allerdings haben einige auch wenig bis gar keine Lust auf das kulinarische Fest. Max Alter hat beispielsweise schon andere Pläne: "Ich bin am Wochenende ohnehin weg, aber auch wenn ich da wäre, hätte ich eher weniger Interesse." Kritische Stimmen bezüglich den Preisen für die Speisen sowie der große Trubel und Lärm in der Innenstadt schrecken den einen oder anderen Befragten ab.

Die in Villingen-Schwenningen noch junge Veranstaltung hat, so zeigt die Umfrage, noch Potenzial. Bei jungen Bürgern ist das Schlemmerfestival präsenter in den Köpfen als bei älteren.

Foodtrucks aus aller Welt

All diejenigen, bisher keinen Reiz an der Veranstaltung finden konnten, lassen sich vielleicht vom aktuellen Programm der Street Food Tour noch überzeugen. Die Veranstaltung zeichnet sich durch ihre 25 Foodtrucks aus. So gibt es unter anderem die Wahl zwischen "Chally’s afrikansiche Gastronomie", "Steakhouse Waldoza", "Texicos", "Burgermeister" und "Smokin’ Joe".

Wer sich bei den sommerlichen Temperaturen eher etwas Süßes gönnen möchte, wird beim "Frozen Joghurt Ice Cream Truck", "Die Waffelschwestern" und "Coffee-Bike" fündig. Auch Vegetarier und Veganer können ihren Hunger stillen. Zahlreiche Burger und weitere Gerichte kommen bei der Tour ohne Fleisch und teilweise ganz ohne tierische Inhaltsstoffe aus. Es kann also jeder den Foodtrucks am Wochenende einen Besuch abstatten.

Der Fahrplan

Die Tour findet am Freitag zwischen 17 Uhr und 22 Uhr, am Samstag von 11 Uhr bis 17 Uhr, und am Sonntag von 11 Uhr bis 18 Uhr auf dem Muslenplatz statt. Aufgrund der dreitägigen Veranstaltung muss der Wochenmarkt am Samstagvormittag ausweichen. Laut Stadtverwaltung wird er vom Muslenplatz in Richtung des Hockenplatzes verschoben.