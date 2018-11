An den Erfolg des Projektes "Flieg" vom Mai im Theater am Ring in Villingen wollen die Chöre des Sängerkreises beim "Singen im Advent" anknüpfen. Nach einem Probentag des Frauenchores "Just for Femmes" und der "Voice Boys" in der Seniorenresidenz am Kaiserring stehen weitere gemeinsame Proben an. Mit dem Adventskonzert des Sängerkreises Villingen wird am Sonntag, 2. Dezember, im Gemeindesaal Heilig Kreuz in der Villinger Hochstraße 34, auf die Vorweihnachtszeit eingestimmt. Im Programm für die Nachmittagsveranstaltung (Beginn 15 Uhr, Saalöffnung ab 14 Uhr) stehen 20 musikalische Beiträge mit mehr als 100 Mitwirkenden. Der Männerchor "Die Oldies", der Schulchor Bickeberg, die "Voice Boys" und der Frauenchor "Just for Femmes" gestalten das Programm. Karten gibt es im Vorverkauf in der Buchhaltestelle VS, Brunnenstraße 10 oder bei Morys Hofbuchhandlung, Rietstraße 23. Foto: Sängerkreis