Villingen-Schwenningen RTL filmt Sonnenuhr wegen Steuerverschwendung

Und jetzt schafft sie es sogar ins Fernsehen: Am Mittwochmorgen geriet der "Eyechatcher" ins Visier eines RTL-Kamerateams, das Aufnahmen für das Format "Barth deckt auf" gemacht hat. In einem rund 30-sekündigen Einspieler, so verraten es die Fernsehjungs, werde die Sonnenuhr mitsamt einiger O-Töne von Passanten zu sehen sein.