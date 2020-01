Villingen-Schwenningen So wird die Sonnenuhr richtig gelesen

Apropos Genauigkeit: Am exaktesten ist die Uhrzeit bei Sonnenuhren laut Götz an genau vier Tagen im Jahr: dem 13. April, dem 13. Juni, dem 1. September und dem 25. Dezember.

Die etwa 25.000 Euro teure Konstruktion ist auf Platzplaner Tobias Mann zurückzuführen. Er hatte die Aufgabe, so berichtet Ulf Millauer, "ein Symbol für die Historie der Stadt auf den Platz einzuplanen". Das sei damals die Vorgabe gewesen. Und was könnte in der einst größten Uhrenstadt der Welt besser passen als Uhrzeiger und Zifferblatt.

Das allerdings sahen nicht alle so, haben den Zeiger durch eine Fotomontage kurzerhand in einen Dönerspieß verwandelt oder auch ganz ernsthaft Kritik an dem Werk und dessen Kosten geäußert. Ulrich Götz sieht das entspannt: "Ich seh die Sonnenuhr vor allem nicht als störend für Veranstaltungen und das Leben auf dem Platz an. Und das ist für die Nutzung des Marktplatzes entscheidend."

Kleines Narrendorf mit Verpflegungsständen auf Marktplatz

Diese Nutzung wird schon bald "getestet", wie es Lutz Melzer, Zunftmeister der Narrenzunft Schwenningen, nennt. Denn die erste große Veranstaltung auf dem neugestalteten Marktplatz wird die Schlüsselübergabe am Schmotzige Dunschtig sein. "Wir sehen die Chance, dass wir am Schmotzigen viel länger auf dem Marktplatz bleiben werden." Um den neuen Platz zu nutzen und die Verweildauer zu verlängern, wird es erstmals auch ein kleines Narrendorf mit Verpflegungsständen dort geben. "Außer uns haben sich noch drei weitere Vereine bereit erklärt, am Donnerstag einen solchen Stand zu betreiben", erklärt Melzer. Und auch am Sonntag beim großen Umzug soll der Marktplatz einladen. "Auch hier ist es unser Ziel, dass die Narren wieder in Richtung Innenstadt kommen und nicht an der Bürkturnhalle bleiben", hofft der Zunftmeister.

Ganz abgeschlossen sind die Arbeiten rings um den Marktplatz noch nicht. "Die Fahrbahn wird nochmals abgeschliffen und aufgehellt. Und auch die festgestellten Mängel werden beseitigt", berichtet Ulf Millauer. Wer für Letzteres aufkommen wird, werde momentan noch geklärt, so der GuT-Amtsleiter. Eine Begrünung des Platzes sei hingegen nicht geplant. Dazu, so Millauer, seien die Bäume da.