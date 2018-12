Villingen-Schwenningen Radfahrer übersehen

Die 52-Jährige wollte in der Vockenhauser Straße in Vilingen von einem Parkplatz auf die Straße fahren. Sie übersah dabei den auf dem Radweg stadteinwärts fahrenden Radfahrer. Der 29-Jährige kam durch den Unfall zu Fall und wurde leicht verletzt. Zur weiteren Behandlung wurde er ins Schwarzwald-Baar-Klinikum gebracht. Am Opel entstand Sachschaden von etwa 100 Euro, teilt die Polizei mit.