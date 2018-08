Villingen-Schwenningen Pflege mit ganz viel Humor

Während zunächst am Nachmittag ein offizieller Empfang für die Mitarbeiter sowie viele weitere Gäste, die den Weg der Seniorenresidenz in den vergangenen beiden Jahrzehnten begleitet haben, geplant ist, wird es am Abend im Münsterzentrum in der Kanzleigasse eine weitere Besonderheit geben: Ab 19 Uhr tritt im Münsterzentrum Sybille ­Bullatschek mit ihrem Programm "Pfläge lieber ungewöhnlich" auf.

Einrichtungsleiter Paul ­Lubina freut sich, dass man mit der sympathischen Altenpflegerin Sybille Bullatschek eine Künstlerin gefunden hat, die das sensible Thema Pflege mit Humor, aber auch dem nötigen Ernst in ein wunderbares Programm verpackt hat.

Karten gibt es im Vorverkauf bei der Seniorenresidenz am Kaiserring, online unter reservix.de sowie an den bekannten Vorverkaufsstellen. Für Pflegekräfte gebe es ermäßigte Preise, teilt die Seniorenresidenz mit.