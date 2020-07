Villingen-Schwenningen Pfarrerin will homosexuelle Paare offiziell trauen

Unterschiede zu homosexuellen Paaren "widerwärtig"

Dass sich die Schwenninger Kirchengemeinde bereits zuvor mit diesem Thema beschäftigt hat, liegt daran, dass sie sich der sogenannten „Regenbogen-Initiative" angeschlossen hat - ein Verband innerhalb der württembergischen Landeskirche, der sich aus dem Bündnis Kirche und Homosexualität (BKH) gebildet hat. Inzwischen gibt es 100 "Regenbogen-Gemeinden". "Und in diesem Rahmen haben wir uns bereits vor diesem neuen Gesetz zu Trauungen für gleichgeschlechtliche Paare bereit erklärt", sagt Güntter.

Dem damaligen Beschluss ginge eine gründliche anthropologische und theologische Arbeit voraus, innerhalb des Kirchengemeinderates und innerhalb der evangelischen Erwachsenenbildung für die ganze Gemeinde. Aus diesem Grund finde es die Pfarrerin eigentlich unsinnig, sich der Form halber nach zwei Jahren nochmal mit der ganzen Thematik auseinanderzusetzen. "Aber wir machen es natürlich", sagt sie entschlossen. Erstmals angedacht sei dies in einer Gemeindeveranstaltung Ende März gewesen, die dann coronabedingt allerdings ausfallen musste. Ein neuer Termin sei momentan nicht beschlossen, noch seien die Gemeindehäuser für große Veranstaltungen nicht geöffnet, erklärt die Pfarrerin. Doch man plane einen Abend, an dem der Film "Pride" gezeigt werde, woran sich eine Gesprächsrunde anknüpfen soll.

Das könnte Sie auch interessieren: Nein zur Segnung homosexueller Paare

Obwohl es Güntter wichtig sei, offiziell gleichgeschlechtliche Paare in ihrer Kirche trauen zu dürfen, findet sie das Gesetz, das hierzu von der württembergischen Landeskirche verabschiedet wurde, einfach nur "beschämend": "Es geht hierbei nicht um eine Trauung wie bei einem heterosexuellen Paar, sondern lediglich um eine Segnung", erklärt die Pfarrerin. Deshalb dürfe man offiziell nicht einmal das Wort "Trauung" verwenden. Auch werde man nicht als Paar gesegnet, sondern jeder für sich als Individuum, wie bei der Taufe oder der Konfirmation. "Und so eine Segnung geht an der Gemeinderealität völlig vorbei", sagt die Pfarrerin: "Es beschämt mich wirklich, dass so ein Unterschied zwischen hetero- und homosexuellen Paaren gemacht wird. Ich finde das einfach nur widerwärtig!"

Pfarrerin nennt Zeremonie trotzdem "Trauung"

Vielleicht liege es auch an diesem absurden Gesetz, dass in der Region nur wenige gleichgeschlechtliche Paare einen kirchlichen Segen wollen, überlegt die Pfarrerin. "Vielleicht glauben diese Paare auch, dass das einfach zu viele Schwierigkeiten mit sich bringt." Obwohl ihre Kirchengemeinde so offen gegenüber der Thematik sei, habe sich seither noch kein homosexuelles Paar bei ihr gemeldet, um kirchlich verheiratet zu werden. "Das finde ich wirklich sehr schade."

In ihrer eigenen Kirchengemeinde würde sie den "Gottesdienst anlässlich der Eheschließung eines gleichgeschlechtlichen Paares", wie er offiziell genannt wird, trotzdem "Trauung" nennen und Unterschiede zu heterosexuellen Paaren vermeiden, beteuert Güntter. "Ich würde immer versuchen einen Weg für das Paar zu finden."

Schwenningen lässt sich nicht beeindrucken

Die Pfarrerin hofft nun, dass ihre Kirchengemeinde überhaupt die Erlaubnis vom Oberkirchenrat erteilt bekommt, gleichgeschlechtliche Paare offiziell kirchlich segnen zu dürfen: "Das ist nämlich nur für ein Viertel der Kirchengemeinden in Württemberg vorgesehen", erklärt die Pfarrerin. Der Presseprecher der Landeskirche teilt jedoch mit, dass wenn mehr Kirchengemeinden Interesse daran zeigen sollten, die Landessynode nochmal entscheiden müsse.

Egal wie die Entscheidung für die evangelische Kirchengemeinde Schwenningen ausfällt und egal wie lange es noch dauert: "Wir lassen uns nicht beeindrucken", sagt Güntter entschlossen. Ihre Türe werde weiterhin auch für gleichgeschlechtliche Paare offen stehen, daran werde auch der Beschluss des Oberkirchenrats - egal wie er ausfalle - nichts ändern.