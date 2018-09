Villingen-Schwenningen OB-Wahlkampf mit Hindernissen

Schlagabtausch nach Loreks Statement

Dass der Wahltag naht, wird indes auch in immer emotionaleren Debatten im Internet deutlich. Über eine davon, in der im Internet verbal mit "Rossbollen" geworfen worden ist, hat der Schwarzwälder Bote in der Samstagsausgabe berichtet. Daraufhin meldete sich der SPD-Stadtrat Bernd Lohmiller zu Wort, der in dem Beitrag namentlich genannt worden ist. "Die in diesem Artikel aufgestellte Behauptung, ich hätte in Kommentarspalten in sozialen Netzwerken dem CDU-Lager vorgeworfen, mit Rossbollen statt mit Argumenten zu werfen, entbehrt jeglicher Grundlage", entrüstet sich Lohmiller. Stattdessen sei ihm "von Teilnehmern des Chats und Anhängern des CDU-Kandidaten Jürgen Roth in einem Facebook-Chat" mehrfach vorgeworfen worden, "mit Rossbollen zu werfen". Unter anderem der CDU-Gemeinderat Dirk Sautter habe ihm das mehrfach vorgeworfen. Er jedoch habe lediglich betont, so Lohmiller in seiner Stellungnahme, er werfe keine Rossbollen und halte sich lediglich an Fakten. Selbst will er niemandem vorgeworfen haben, mit solchen Geschossen zu werfen. Allerdings hatte Lohmiller die ausufernde Diskussion mit einem Kommentar ins Rollen gebracht: Er hatte auf eine Veröffentlichung reagiert, in der sich der 2010 ebenfalls in VS um den OB-Posten kandidierende Siegfried Lorek bei der aktuellen Wahl für Jürgen Roth ausgesprochen hatte. Damals habe Lorek verloren und jetzt rede er "beim falschen Kandidaten" mit, schrieb Lohmiller. Eine Bemerkung, mit der er deutlich aneckte – und schon war der Schlagabtausch ausgelöst, in dessen Verlauf Lohmiller auch Raum für Interpretationen ließ: "Wer aber die Wahrheit oder Fakten nicht akzeptieren kann und keine anderen Argumente als Rossbollen hat..."