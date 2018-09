Villingen-Schwenningen OB-Wahlkampf geht in heiße Phase

Erwin Teufel hält Grußwort

Zur großen Podiumsdiskussion mit den Kandidaten lud der Schwarzwälder Bote nun am Dienstagabend in die Neue Tonhalle im Stadtbezirk Villingen ein. Gemeinsam mit dem Medienprofessor Michael Hoyer fühlte Kreisredaktionsleiterin Cornelia Spitz den sechs Bewerbern auf den Zahn. Für das Grußwort konnte Erwin Teufel, Ministerpräsident a.D., gewonnen werden. Er hob die Bedeutung des Amtes als Oberbürgermeister hervor. Er sei der Vertreter der Stadt nach innen und nach außen und: "Man muss sich auf das Wort des Bürgermeisters verlassen können." Aus diesem Grund müsse dieser gut überlegen, bevor er etwas verspreche.

Die Diskussion hatte einigen Unterhaltungswert, so versuchte der Gastronom Jam von der Linde mit seinen Kontakten nach Hollywood zu punkten und will alle Bauvorhaben günstiger als veranschlagt durchziehen. Fridi Miller will den Bürgerhaushalt, bei dem die Bürger über das Geld bestimmen und Marina Kloiber-Jung plädierte für Gesamtprojekte der Doppelstadt, damit diese besser zusammenwachse. Gaetano Cristilli zeigt sich überzeugt, dass er die Menschen begeistern und vereinen könne, Jürgen Roth sieht die Notwendigkeit, Beschlüsse verbindlich durchzusetzen und die Strahlkraft des Oberzentrums nach außen besser zu zeigen. Jörg Röber sah es ähnlich und sieht zudem die Notwendigkeit, noch einige Hausaufgaben zu machen.

Bisher gelten der Tuninger Bürgermeister Jürgen Roth, der von der CDU unterstützt wird, und der OB-Referent Jörg Röber, welcher den Rückhalt von SPD und Grünen genießt, als Favoriten. Doch auch die TDVS-Betriebsleiterin Marina Kloiber-Jung, die mit der Misswirtschaft rund um den städtischen Bauhof gehörig aufgeräumt hat, könnte noch für die eine Überraschung gut sein.