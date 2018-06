Villingen-Schwenningen Neuer Bademeister kommt aus Syrien

VS-Villingen-Tannheim - Die Suche hat ein Ende: Das Tannheimer Freibad hat endlich einen Bademeister. Es ist Maher Hussein aus Syrien. In seinem Heimatland hat der Mann schon mehr als 15 Jahre als Bademeister in öffentlichen Bädern gearbeitet, die notwendigen Scheine zur Ausübung seines Berufs in Deutschland durfte er schließlich in einem sechsmonatigen Kurs in Berlin machen.