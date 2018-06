Villingen-Schwenningen Suche nach Bademeister bereitet Sorgen

Die Freibadsaison im Schönwetterbad Tannheim wurde am Wochenende eröffnet, doch über der Badesaison liegt weiterhin eine Ungewissheit, da noch kein fester Bademeister gefunden werden konnte. Bei der Jahreshauptversammlung vor sechs Wochen war die Stimmungslage bei Vorstand und Mitgliedern des Fördervereins Schwimmbad Tannheim noch einiges optimistischer. So hatte der Verein von der Bäder-VS signalisiert bekommen, für den Monat Juni von Villingen einen Bademeister "geschenkt" zu bekommen. Das hätte möglich sein sollen, weil bis dahin die Sanierungsarbeiten am Kneipp-Bad noch nicht abgeschlossen seien.

Da hat es aber offenbar einen Rückzieher gegeben, weil Tannheim wohl arbeitsrechtlich nicht so aufgestellt ist, wie es sich für den öffentlichen VS-Dienst gehört, ist aus der Aussage der stellvertretenden Vorsitzenden Doris Riesle herauszuhören. In den nächsten Tagen werde versucht, einen syrischen Bademeister einzulernen, der ausbildungsmäßig alle Voraussetzungen mitbringt, und dessen Sprachkenntnisse fortgeschritten seien. Man hofft, dass er dieser Aufgabe gewachsen ist, ansonsten bleibe einem nichts anderes übrig, so Doris Riesle, als das Freibad im Monat Juni nur an den Wochenenden zu öffnen. Denn dies sei das einzige, was bisher feststeht: An allen Wochenenden bis zum Ende der Saison im September steht ein Bademeister zur Verfügung. Allerdings sind im Monat Juli noch nicht alle Bademeisterdienste besetzt. Von Montag bis Donnerstag steht ein ehrenamtlicher Bademeister zur Verfügung, der Freitag ist noch offen. Außer an den Wochenenden gilt dies auch für die Monate August und September.

Eine Prognose zur Besucherzahl wagt man unter diesen Umständen nicht zu stellen. Im letzten Jahr waren es rund 8500 Besucher trotz des Wetters. Für eine schwarze Null in der Bilanz ohne Zuschüsse, bräuchte es einen Besucherzuspruch von mindestens 12.000 Badegästen.