Villingen-Schwenningen Muckefuck im verflixten siebten Jahr

VS-Schwenningen. Die beiden Ehrenzunftmeister der Schwenninger Narrenzunft, Ralf Prätzas und Jürgen Wangler, durften zu der krummen siebten Jubiläumsauflage eine große Schar an gestandenen Männern in Frack und Zylinder mit dem Schellenbaum begrüßen. "Im ehrwürdigen Café Häring mit historischer Dekoration sind wir heute ganz unter uns", sprachen die beiden zu den Gästen. Seniorchef Karl-Heinz Häring erläuterte den neuen Gästen die Herkunft des Muckefucks. An diesem Abend bekommt nicht jeder Einlass im Café Häring. Nur wer eine entsprechende Einladungskarte und die silberne Ansteckkanne am Revers des Fracks hat, kommt zu der munteren Narrenschar. Die wichtigste Voraussetzung ist außerdem, dass jeder Gast mindestens zwei selbst geschriebene Narrensprüche dabei hat.

Thema Seilbahn und Schlaglöcher

In zwei Runden kamen etliche Schwenninger Kapriolen ans Tageslicht. Da durfte die Seilbahn zwischen den beiden Stadtteilen ebenso wenig fehlen wie die Schlaglöcher, der Knieschnapper oder die anstehende OB-Wahl. Auch über die Schantle und Moosmulle wurden kräftige Sprüche geklopft. "E Rootsfrau wird Miss Germany, ganz toll wie die des macht, des Maidle war ein wahre Traum, und dann bin i verwacht". Solche und ähnliche Sprüche gab’s zuhauf.