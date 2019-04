Villingen-Schwenningen Mobilfunk: Arzt warnt vor Risiken

Diffuses Symptombild

Doch Dold weiß zu gut, wie schwer der Nachweis einer "Elektrosensibilität" werden kann. "Das Symptom-Bild kann sehr diffus sein." Symptome wie Konzentrationsprobleme, Schlafstörungen oder Kopfweh könnten auch psychosomatische Gründe haben: "Die Beweisführung ist schwierig." Fakt ist für den Arzt, dass es durch Mobilfunkstrahlung nicht nur thermische, sondern auch biologische Effekte "auf unser Gewebe gibt". Sein Engagement gegen eine "massive Häufung" neuer Anlagen beschreibt Dold so: "Wir müssen versuchen, größeren Schaden abzuwenden." Zwar streiten sich Wissenschaftler und Ärzte über mögliche Risiken der Mobilfunk-Strahlung. Nicht nur er reiht sich in die Liste derer ein, die vor Risiken warnen und einen Zusammenhang mit Krebserkrankungen sehen.

Geringes Interesse

Doch wie sieht es mit Dolds Forderung aus, den vor gut einem Jahr aufgelösten Mobilfunkbeirat wiederzubeleben? Die Chancen stehen eher schlecht, wenn man die Stellungnahme der städtischen Pressesprecherin Oxana Brunner liest: "Der Mobilfunkbeirat hatte sich in seiner Anfangszeit um 2002 und die Jahre danach intensiv mit Standortfragen von Mobilfunksendeanlagen auseinandergesetzt. Dieses Thema war seinerzeit von großem öffentlichen Interesse, insbesondere wegen der schwer abschätzbaren gesundheitlichen Auswirkungen der Mobilfunktechnologie. Mittlerweile ist die Infrastruktur so gut ausgebaut und das Thema von so geringem öffentlichen Interesse, dass der Beirat seine Relevanz verloren hat." Sofern Bedarf bestehe, Mobilfunkthemen zu beraten, könne dies im Technischen Ausschuss oder Gemeinderat geschehen.

In welchen Geschäften kann Dold die Unterschriftenlisten auslegen? Mit dabei ist der Inhaber des Reformhauses Schrempp: Für Olaf Schrempp ist das Thema zwar ein "zweischneidiges Schwert", denn immerhin brauchen "wir das schnelle Netz". Von Tagungen weiß er aber auch, dass nicht wenige Kollegen die Entwicklungen im Mobilfunkbereich kritisch sehen und vor den Langzeitfolgen warnen. "Wenn sich das Ganze sich im öffentlichen Raum abspielt, kann man ja nicht ausweichen."

Zweischneidiges Schwert

Ähnlich sieht es Stefan Kleyling (Uhren Grieshaber). Unterschriftenlisten liegen immer wieder im Geschäft aus, es sei denn es handle sich um abstruse Themen. Auch er ist in punkto Mobilfunk gespalten. Als Geschäftsmann "sollte ich eher dem allgemeinen Trend folgen und den Ausbau begrüßen". Privat sei er eher "kritisch eingestellt", es gebe doch einige Argumente dagegen. Ein Blick in die Neckarstadt: Was bewog Claudia Seyfried von der "Bücherinsel" in Schwenningen, die Listen auszulegen? Sie sei offen für Aktionen. "Es bleibt den Kunden überlassen, ob sie unterschreiben oder nicht". Sie sei zwar kein ausgesprochener WLAN-Gegner, "aber wir brauchen das nicht überall".