Villingen-Schwenningen Miller vs. Roth: Urteil noch nicht zugestellt

Fünf Monate nach der Verhandlung

"Ich kann noch immer keinen Vollzug melden", bedauerte Pressesprecher Klaus Döll im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Aber: Der Countdown läuft. Für Einsprüche wie diese gilt nämlich eine Fünf-Monats-Frist nach der Verhandlung. Diese läuft fünf Monate nach dem Verhandlungstag ab, in diesem Fall also am 18. Juni.

Ob der Spuk für Villingen-Schwenningen dann aber wirklich vorbei ist, muss sich zeigen, denn der Sindelfingerin bleibt die Möglichkeit, einen Antrag auf Zulassung der Berufung zu stellen, falls ihr der Urteilsspruch nicht genehm ist.