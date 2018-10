Villingen-Schwenningen Messerstecher steht jetzt vor Gericht

Angeklagt sind drei junge Männer im Alter von 18 beziehungsweise 19 Jahren. Ihnen wird nach Angaben des Landgerichts Konstanz vorgeworfen, am 13. April in Villingen in der Kaufhausgasse zwei junge Männer geschlagen und verletzt zu haben.

Im Verlauf der Auseinandersetzung soll einer der Angeklagten einem der Geschädigten ein Messer in die linke Brust gerammt haben, wobei er billigend in Kauf genommen haben soll, dass der Geschädigte dadurch zu Tode kommt. Der Geschädigte soll durch den Stich unterhalb des linken Schlüsselbeines eine etwa zwei Zentimeter lange und sechs Zentimeter tiefe Stichwunde mit einer Verletzung der Lunge erlitten und sich dadurch in Lebensgefahr befunden haben.

Einige Tage nach der Tat soll der Messerstecher zudem die Geschädigten und ihre Freunde bedroht haben, er werde sie abstechen, falls sie zur Polizei gehen würden.