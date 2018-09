Villingen-Schwenningen "Meine Jugendliebe Schlager"

Die Songauswahl des neuen Longplayers könnte man auch als Hommage, als eine Verbeugung vor diesen großartigen Kollegen verstehen! Denn diese Evergreens haben uns in Lebensphasen "erwischt", die wir mit schönen Emotionen verbinden. Wenn man die Zeit schon nicht anhalten und mitnehmen kann, dann bewahren wir uns das Lebensgefühl durch diese Lieder. Deswegen erinnert man sich gerne daran und deshalb atmet man auf, wenn man ein Intro zu einem Titel hört, den man mit dieser Zeit verbindet.

In Avignon haben Sie das erste Musikvideo des neuen Albums aufgenommen. Warum fiel die Wahl auf diese Stadt?

Ich finde diese Stadt einfach großartig! Die Bauwerke, die Geschichte, die malerischen Gassen in der Altstadt – es gibt so viel zu entdecken! Außerdem zählt das gleichnamige Lied zu meinen liebsten Schlagern. Als ich dann auch noch eingeladen wurde, mit Gesangsauftritten auf einer Schiffsreise mit Avignon als Ziel mitzufahren, lag die Entscheidung auf der Hand.

Am 23. September gastieren Sie in der Neuen Tonhalle in Villingen gemeinsam mit Patricia Larraß und dem Älbler-Duo SaWa. Wie kam diese künstlerische Zusammenarbeit zustande? Was dürfen die Besucher vom Konzert erwarten?

Meine großen Hits, aber auch neue Lieder werde ich dabei haben – und natürlich werde ich unvergessene Schlager singen, so wie ich sie für mein aktuelles Album neu aufgenommen habe. Mir war es schon immer wichtig, dem Nachwuchs eine Chance zu geben, denn auch ich habe mal als Alleinunterhalter angefangen. Ich freue mich, dass Patricia Larraß und das Älbler-Duo SaWa mit dabei sind. Gehört hab ich bisher nur Gutes von den beiden.

Mit welchem Künstler würden Sie gerne einmal zusammen arbeiten, wenn Sie die Wahl hätten?

Über viele Jahr hinweg habe ich nicht nur den Musikantenstadl, sondern zuvor bereits auch die Schlagerparade der Volksmusik moderiert. Allein dadurch habe ich die ganz Großen dieser Branche und auch noch Stars kennenlernen dürfen, die heute leider nicht mehr unter uns sind. Ich kann nur sagen: Ich bin wunschlos glücklich!

Sie schreiben viele Ihrer Lieder selbst. Woher holen Sie sich Ihre Inspiration?

Aus dem Leben. Ich erlebe viel und diese Begegnungen und bewegenden Momente fließen dann auch in meine Lieder ein.

Schlug Ihr Herz in der Jugend auch schon für das Genre Schlager?

Schlager ist meine Jugendliebe!

Sie sind ein riesiger Italien-Fan. Was zieht Sie immer wieder in das mediterrane Land?

Die Lebensfreude, die Farben, das Licht. Wir haben es von Bayern nicht weit, wenn wir ein paar Tage Zeit haben und uns spontan zu einem Kurzurlaub entschließen, sind wir in wenigen Stunden dort: Am Gardasee, am Meer, in den Südtiroler Bergen...

Welcher junge Schlagerstar hat Ihrer Meinung nach die größten Chancen für eine erfolgreiche Karriere?

Es gibt da einige, die stimmlich das Potenzial und auch die Leidenschaft haben, sich durchzusetzen. Ich verfolge das mit großem Interesse und freue mich immer, wenn unsere Wege sich bei Veranstaltungen oder TV-Sendungen kreuzen. Nachwuchssorgen kennen wir in unserer Branche jedenfalls nicht. Gesungen und musiziert wird von der Jugend, dass es eine wahre Freude ist.

Auf welches Erfolgserlebnis Ihrer Karriere sind sie besonders stolz?

Nach über 30 Jahren erreiche ich mit meinen Liedern von damals noch immer das Publikum und zaubere ihm ein Lächeln ins Gesicht. Mit meinen neuen Liedern scheint mir das auch zu gelingen.

Sie scheinen ein sehr gutes Verhältnis zu Ihren Eltern zu haben. War das auch in Ihrer Jugend so?

Aber sicher, die Familie steht bei mir an erster Stelle, gleich hinter der Musik.

Auf Facebook starten Sie oft Live-Videos. Sind Sie auch in anderen sozialen Netzwerken aktiv?

Nein. Ich pflege mein Netzwerk am liebsten im persönlichen Kontakt und mit Gesprächen, wenn ich unterwegs bin. Mit einigen Kolleginnen und Kollegen verbindet mich eine gewachsene Freundschaft – und ich freue mich auch sehr, wenn gute Freunde, die so gar nichts mit der Musik am Hut haben, persönlich bei uns vorbeischauen. Einfach, weil wir gerne beisammen sind und uns immer etwas zu erzählen haben.

Im Juli haben Sie den 19. Hochzeitstag mit Ihrer Frau gefeiert. Was ist Ihr Geheimrezept für eine gesunde und glückliche Ehe?

Dass wir keine Geheimnisse voreinander haben. Birgit und ich teilen alles. Auch meine schlechte Laune in der Früh – ich geb’s zu, ich bin ein echter Morgenmuffel!

Ihre Frau ist auch Ihre Managerin. Ist es dadurch nicht schwierig, Berufliches und Privates voneinander zu trennen?

Wir kommen sehr gut damit klar, weil jeder von uns seinen Bereich hat. Ich als der Musiker, der Kreative. Dadurch bin ich oft auch mit dem Kopf woanders. Wenn mir etwas in den Sinn kommt, gehe ich ins Studio und vergess’, was ich gerade auf dem Weg erledigen sollte. Birgit ist großartig im Organisieren und bei allem, was mit dem Büro zu tun hat. Und sie ist eine großartige Köchin! Ich bin ihr dankbar, dass sie mich davon frei hält. Wenn man mit einem Musikanten das Leben teilt, dann ist die Musik auch immer ein Teil davon. Daheim gibt sie den Ton an, auf der Bühne ich. Und den Garten, den genießen wir beide – jeder auf seine Art. Ich als Hobby-Gärtner und Birgit beim Ausspannen und Lesen.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft, sowohl privat als auch für Ihre Karriere?

Dass wir noch viele Abende gestalten und Menschen eine gute Zeit bringen dürfen. So wie am 23. September in Villingen. Ich freue mich schon darauf! ■ Die Fragen stellte Christine Albert

Die Show mit Andy Borg und seinen Gästen findet am Sonntag, 23. September, ab 16 Uhr in der Neuen Tonhalle in Villingen statt. Tickets gibt es ab 40,80 Euro bei Tourist-Info & Ticket Service (Rietgasse 2) und beim Schwarzwälder Boten (Benediktinerring 11) in Villingen.