Villingen-Schwenningen Mediziner kämpft gegen öffentliches WLAN

Anfang April lanciert der Villinger Mediziner Klaus Dold eine Unterschriftenaktion in verschiedenen Geschäften der Doppelstadt. Über die Ansage der Stadtwerke, ein öffentliches Netz in VS zu schaffen, jubelt er zumindest nicht. Mit einer Unterschriftenaktion möchte er eine Ausrüstung vieler Stadtleuchten mit Sendeanlagen und darüber hinaus den Einzug der 5G-Technologie in VS verhindern. In den sozialen Netzwerken wurde Dolds Initiative zwar auch mit Häme und Kritik überzogen. Doch es gibt Unterstützung für seine Sache, "und die ist nicht wenig", wie der Arzt auf Anfrage des Schwarzwälder Boten berichtet. Nicht nur, dass sich die Listen gut füllen und Dold am Ende der Aktion mit ein paar hundert Unterschriften rechnet. Beistand bekomme er von Kollegen. Mindestens acht Mediziner aus VS werden sich auf den Listen eintragen, erklärt er. Die ausgefüllten Listen werde er den Stadtwerken übergeben.

Bedenken ernst nehmen

Wie reagieren Geschäftsleute oder Gastronome auf die Unterschriftenaktion Dolds? Wie bewerten sie den Einzug eines freien Internets in die Stadt? Die Reaktionen sind, wie in den sozialen Netzwerken, unterschiedlich. Rainer Böck, Vorstandsmitglied im Gewerbeverband Oberzentrum (GVO), sieht das Thema zwar "eher gelassen", doch wie andere Geschäftsinhaber in der Stadt ist auch er der Meinung, "dass wir die Befürchtungen im Bezug auf die Strahlung ernst nehmen sollten". Ob freies Internet wirklich so viel mehr Besucher in die Stadt lockt, wagt Böck zu bezweifeln. Es sei ein "Mosaik an Kriterien", die eine Stadt attraktiv mache: die Freundlichkeit, die Sauberkeit, die Parkmöglichkeiten, spannt er den Bogen.