Villingen-Schwenningen Kübelkind-Filme am Mittwoch im Guckloch-Kino

VS-Villingen. Dabei handelt es sich um 25 Kurzfilme – zwischen zwei und 30 Minuten lang – und eines der außergewöhnlichsten Filmexperimente in Deutschland. Die Filme unter der Regie von Stöckl und Edgar Reitz (dem Regisseur der späteren Heimat-Fernsehserien) entstanden 1969/70 zumeist spontan und oft in kürzester Zeit. Manchmal dauerte es von der ersten Drehbuchidee, über den Dreh bis hin zum Schnitt nur ein Wochenende. Neben der Hauptdarstellerin aller Filme Kristine de Loup als Kübelkind traten auch befreundete Regisseure wie beispielsweise Werner Herzog in den Filmen auf. Doch das wichtigste: Die Filme wurden niemals mit der Absicht gedreht, jemals in einem regulären Kino gezeigt zu werden. Gezeigt wurden sie in einem Münchner Restaurant, in dem die Gäste einzelne Filme aus einer Art Speisekarte bestellen konnten. Die Vorstellung beginnt um 20.15 Uhr im Guckloch-Kino in Villingen, Kalkofen­straße 3.

