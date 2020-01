Villingen-Schwenningen Kreuzung an Lupfenstraße ab Mittwoch gesperrt

Die Kanalarbeiten in der Lupfenstraße beginnen an diesem Mittwoch und bilden den Abschluss des Bauvorhabens zur Kanalsanierung Lichtensteinstraße. Das Bauvorhaben begann bereits im August 2018. Abschnittsweise wurde das Kanalsystem sowie die Hausanschlüsse in den umliegenden Straßen erneuert (wir berichteten mehrfach).