Villingen-Schwenningen Körper bilden eine eigene Einheit

Diese junge Company, übrigens die erste zeitgenössische Vietnams, wurde 2002 durch den vietnamesischen Tänzer und Choreografen Le Vu Long gegründet. Seit 2000 arbeitet er als Choreograf an der staatlichen vietnamesischen Oper und Balletttheater, 2007 wurde er zudem Direktor des UNESCO Center für kulturelle und sportliche Entwicklung. "Auf meinem Weg auf der Suche nach der Schönheit der Kunst des Tanzes traf ich auf diese stummen Menschen in ihrer stillen Welt", erinnert sich Long. "Sie lehrten mich, das Leben zu hören. Und ich gab ihnen meine Stimme – meine Körperstimme."

