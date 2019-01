Villingen-Schwenningen Keine Knöllchen fürs Heizen: Schonfrist für Eigenheimer

Villingen-Schwenningen. Der Streit um das Verbrennungsverbot in einigen Wohngebieten Villingen-Schwenningens geht in eine neue Runde. Das Verbot, das so ungeschickt formuliert war, dass es auch Pelletsheizungen tangiert, soll laut Gemeinderatsbeschluss im vergangenen Oktober zwar laut Gemeinderatsbeschluss in den Wohngebieten Hammerhalde, Kopsbühl und Deutenberg fallen – in der Wöschhalde allerdings bleibt es bestehen. Der Grund für zweierlei Recht in einer Stadt: Im Wohngebiet Wöschhalde waren bei der Kampfabstimmung zu viele Gemeinderäte, die das Verbot hätten kippen können, befangen und durften daher nicht mit abstimmen. Die Folge war Freude bei vielen Hausbesitzern in den Gebieten Hammerhalde, Kopsbühl und Deutenberg – Verdruss hingegen in der Wöschhalde. Auch hier dürfte das letzte Wörtchen in Sachen Verbrennungsverbot in VS mit Sicherheit noch nicht gesprochen sein. In den Fokus jedoch rücken nun erst einmal die drei Wohngebiete, in welchen das Verbot kippen soll. Denn dafür benötigt es Bebauungsplanänderungen, mit welchen sich der Technische Ausschuss am kommenden Dienstag, 5. Februar, befassen wird. Und auch dieser Sitzung liegt ein bemerkenswerter Vorschlag zugrunde.