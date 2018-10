Villingen-Schwenningen Dreimal Feuer frei, einmal Ofen aus

Eine von Bernd Lohmiller (SPD) beantragte namentliche Abstimmung war von der Mehrheit abgelehnt worden.

Vorangegangen war der Abstimmung die bei dem Thema gewohnt emotionale Debatte. So befand Bernd Lohmiller beispielsweise, dass der Grundsatz "Gemeinwohl geht vor Eigenwohl" bei einem Beschluss für die Bebauungsplanänderungen außer Kraft gesetzt werde. Dafür würden schließlich Steuergelder in sechsstelliger Höhe verwendet. Betroffenen in den Gebieten stehe es frei, den Klageweg zu beschreiten – "das wäre der richtige Weg", so Lohmiller, anstatt das Gremium dafür zu "missbrauchen". Abgesehen davon solle Villingen-Schwenningen seine gute Luft behalten.

Joachim von Mirbach (Grüne) hatte sich diesem Plädoyer angeschlossen und sah sorgenvoll in die Zukunft: Er fürchtet, dass wegen der einseitigen Änderungen von Bebauungsplänen Klagen auf die Stadt zukommen könnten.

Frank Bonath von der FDP hingegen blickte immer noch kopfschüttelnd auf die "absurde Situation" in Villingen-Schwenningen. Der eine dürfte mit Pellets heizen, der andere nicht. Und Heizungen, die als ökologisch sinnvolle Möglichkeit, "ein Haus warm zu kriegen" sogar mit KfW-Zuschüssen gefördert werden, dürften in einigen Wohngebieten nicht einmal betrieben werden. "Das Klimaproblem ist ein CO2-Problem", so Bonath. Argumentiere man also ökologisch, müsse man gerade CO2 neutrale Heizungen zulassen. Er wolle das Feinstaubproblem keinesfalls verleugnen, aber mit dem bestehenden Verbrennungsverbot werde es nun einmal nicht gelöst.