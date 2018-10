Villingen-Schwenningen Kassen kämpfen um ihre Beiträge

VS-Schwenningen. Seit 2009 fließen die Beiträge gesetzlich Krankenversicherter und ihrer Arbeitgeber nicht mehr direkt an die Kassen, sondern an eine zentrale Stelle des Bundesversicherungsamts, den Gesundheitsfonds. Inklusive erhobener Zusatzbeiträge sowie Mitteln des Bundes, beläuft sich die Summe, die aus diesem Fonds im Jahr 2018 an die Kassen geführt wird, auf etwa 220 Milliarden Euro.

Die Bemessung, wie viel Geld bei einzelnen Kassen mittels Zu- und Abschlägen ankommt, unterliegt ihrer Versichertenstruktur, genauer gesagt Merkmalen wie Alter, Geschlecht und Bezug einer Erwerbsminderungsrente. Weil auch die diagnostizierte Häufigkeit von 80 ausgewählten Krankheiten unter den Versicherten (Morbidität) einbezogen wird, steckt hinter dem Modell das Wortungetüm "morbiditätsorientierter Risikostrukturausgleich", kurz Morbi-RSA. Grundgedanke der Umverteilung ist es, fairen Wettbewerb unter den Kassen zu schaffen und eine solidarische Gesundheitsgrundversorgung zu gewähren.

"Leider gab es nach 2009 lange keine Evaluation, ob das Geld an die richtigen Stellen fließt. So wurde nicht bemerkt, dass das Modell an vielen Stellen unfair und manipulationsanfällig ist", sagt der Vorstandsvorsitzende der Schwenninger Betriebskrankenkasse, Siegfried Gänsler. Einige dieser Schwächen seien von der Politik bereits erkannt und Lösungen in die Wege geleitet worden. So soll es beispielsweise für Kassen künftig anhand transparenter, einheitlicher Codierungen nicht mehr möglich sein, auf Ärzte einzuwirken, Patienten auf dem Papier "künstlich kränker" zu machen und so finanzielle Vorteile zu erhalten.