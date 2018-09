Villingen-Schwenningen Jörg Röber blickt hinter Fassade der Helios Arena

Durch den anstehenden Umbau der Kunsteisbahn (Bahn II) und die damit verbundenen besseren Trainingsbedingungen für den Nachwuchs, werde diese Entwicklung nun wesentlich gestärkt. "Durch die Sanierung der Kühlanlage und weitere bereits angedachte Maßnahmen zur Verbesserung der Trainingsbedingungen, wird die Konkurrenzfähigkeit im Jugendbereich gestärkt. Das freut mich sehr, betont Röber. Burger und der OB-Kandidat sind davon überzeugt, dass die Stadt und der Verein in Zukunft noch besser zusammenarbeiten können. Thomas Burger machte hier deutlich, dass das Potenzial der Wild Wings für die Präsentation der Stadt, gerade in der Region und darüber hinaus, noch nicht wirklich ausgeschöpft wird. Für Röber ist das ein wichtiges Thema: "Mit den Wild Wings haben wir eine überregional bekannte Marke, die für unsere Stadt steht. Ich möchte dieses Potenzial noch viel mehr als bisher für unser Standortmarketing nutzen." Gemeinsam mit ihren Familien verfolgten Röber und Burger anschließend das Spiel. Auch wenn die Wild Wings in einem sehr intensiven Spiel eine Niederlage einfahren mussten, bleibt Jörg Röber guter Dinge für die anstehende Saison.