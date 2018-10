Villingen-Schwenningen Informationen zu Wohnen im Alter

Eine kostenlose und neutrale Infoveranstaltung zu den Themen "Pflege und besser Wohnen im Alter" bieten die Beratungsstellen des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis am Donnerstag, 25. Oktober, um 14.30 Uhr im Sportpub in Mundelfingen an. Der Pflegestützpunkt gibt Auskunft und berät rund um die Versorgung und Pflege. Beispielsweise werden im Vortrag Fragen beantwortet. Im Anschluss an den Vortrag wird Ortsvorsteher Michael Jerg eine Bilderserie von Pfarrer Karl Schlehr, aus vergangenen Tagen: Seniorenausflüge zeigen. Referentin des Pflegestützpunkt Süd ist Johanna Wetzel, Telefon: 07721/91 35 45 6, E-Mail: pflegestuetzpunkt@Lrasbk.de.