Villingen-Schwenningen In Weigheim ist Roth absoluter Stimmenkönig

Das beste Ergebnis fuhr Jürgen Roth in Weigheim ein, dort votierten stolze 78,6 Prozent für ihn. Tuningen, wo Roth derzeit noch Bürgermeister ist, grenzt direkt an Weigheim. Offensichtlich sieht man dort besonders genau, was Roth in Tuningen bewegt hat und ist mit seiner Arbeit im Nachbarort zufrieden. Nur 15,5 Prozent der Wähler stimmten in Weigheim für Jörg Röber.

In Herzogenweiler holt Marina Kloiber-Jung ihr bestes Ergebnis

Mit 70,6 Prozent holte Jürgen Roth in Mühlhausen, ebenfalls ein Nachbarort von Tuningen, sein zweitbestes Ergebnis der kleinen Stadtbezirke. Röber konnte dort nur 23,3 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Auch in Obereschach (55,7 Prozent), Rietheim (54,8), Herzogenweiler (53,6) und Weilersbach (52,5) holte Roth die absolute Mehrheit. Doch auch in Pfaffenweiler (48,1) und Tannheim (45,5) lag er an erster Stelle vor allen Mitbewerbern.