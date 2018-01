Villingen-Schwenningen Im Gasthaus Forelle geht Ära zu Ende

Natürlich standen frische Forellen auf dem Speiseplan, das Ehepaar hatte ein eigenes Forellenbecken. Im Winter sei viel Wild verlangt worden, so die Wirtin. In den vergangenen sieben Jahren sei das Gasthaus nur noch von Freitag bis Sonntag geöffnet gewesen. Es sei immer schwieriger geworden, Personal zu bekommen, das nur drei Tage in der Woche arbeiten wollte, also habe sie oft die Gäste alleine bedienen müssen, stellt sie fest. Auch hätten sich teilweise die Gäste verändert. "Oft hatten sie kaum Zeit, wollten schnell etwas essen und dann weiterfahren oder laufen, aber wenn man nur noch zu zweit ist, geht es eben nicht immer so geschwind", unterstreicht sie. So hätten sie und ihr Mann sich schweren Herzens entschlossen, das Gasthaus zu schließen.